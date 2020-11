Jorge Costa: "Am respectat prea mult adversarul". Ce spune antrenorul de la Gaz Metan despre penalty-ul primit de FCSB

"Nu am fost fericit cu prima repriza, poate ca am respectat prea mult adversarul. Sunt multumit de repriza a doua, imi da incredere pentru viitor. Cred ca este clar ca nu a fost penalty. Poate ca dupa prima repriza nu meritam victoria, dar in a doua ati vazut echipa mea. Ce am facut in repriza a doua este un exemplu de ce trebuie sa facem", a declarat Costa la Digisport, conform news.ro.Formatia FCSB a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Gaz Metan Medias, in etapa a XI-a a Ligii I. Golul victoriei a fost marcat de Sergiu Bus din penalty, in minutul 90.Pentru Gaz Metan au marcat Deaconu '16 (penalty) si Valente '60, in timp ce pentru FCSB au punctat Olaru '11 si '31 si Bus '90 (penalty).Citeste si: FCSB a castigat la Medias printr-un gol marcat din penalty in minutul 90 si a trecut pe primul loc in Liga 1