Jose Mourinho si-a gasit echipa dupa ce a fost dat afara de la Tottenham. Unde va antrena celebrul portughez

L'#ASRoma e lieta di annunciare che Jose Mourinho sara il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B - AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

Astfel, Mourinho va antrena echipa AS Roma din Serie A, a anuntat clubul italian.Pentru Mourinho va fi a doua experienta in Italia, dupa ce a mai pregatit Inter Milano intre 2008 si 2010.El a semnat un contract valabil pana in 2024.