Sepp Blatter, fost presedinte FIFA, a stat o saptamana in coma artificiala. Elvetianul a fost operat pe cord

Joseph Blatter e vizat de trei anchete

''Chiar inainte de Craciun, el a trebuit sa mearga la spital pentru o operatie la inima. Dar, brusc, totul a devenit mai complicat si periculos. In total, el a stat in coma artificiala mai mult de o saptamana si nu mai era constient'', a declarat Corinne Blatter pentru CI Media.Blatter, 84 ani, a fost testat pozitiv la COVID-19 in luna noiembrie, dar a trecut peste boala fara a avea prea multe simptome aparente, conform fiicei lui.Fostul sef al fotbalului mondial a fost suspendat de Comisia de etica a FIFA in 2015 din orice activitate legata de fotbal pentru sase ani. Blatter, care a renuntat la presedintia FIFA din cauza unor scandaluri de coruptie, ramane vizat de trei anchete. Una din ele se refera la controversata plata de 2 milioane de franci elvetieni efectuata in 2011 catre Michel Platini, pe atunci presedintele UEFA , validata de Blatter fara contract scris si care a facut ca cei doi sa fie urmariti de justitie pentru "gestionare neloiala", "escrocherie" si "abuz de incredere".Incepand din luna mai, justitia elvetiana de intereseaza si de un imprumut de un milion de dolari acordat de FIFA in 2010 Federatiei de fotbal din Trinidad-Tobago, condusa atunci de Jack Warner.In fine, organizatia condusa acum de Gianni Infantino a depus in decembrie plangere impotriva lui Blatter pentru o presupusa gestionare necorespunzatoare a fondurilor, in legatura cu proiectul faraonic al muzeului fotbalului de la Zurich, costul total al acestui proiect fiind estimat la 500 milioane de franci elvetieni.Recent, Blatter a fost exonerat in cazul in care era suspectat ca a prejudiciat FIFA, facand-o sa achite o factura de 365.000 dolari pentru un zbor cu un avion privat efectuat in 2007 de Jack Warner (Trinidad-Tobago), suspendat de atunci pentru coruptie si inculpat de justitia americana.Corinne Blatter a dezvaluit inaintea audierilor la care a participat tatal ei, ca nu era la curent cu plangerea depusa de FIFA in decembrie: ''Nu sunt medic si nici psiholog. Dar cand iei in considerare toate lucrurile la care tatal meu a trebuit sa faca fata in ultimi cinci ani, iti poti imagina ca s-a aflat sub o mare presiune''.Blatter a iesit de la unitatea de terapie intensiva in aceasta saptamana si da semne mici dar continue de recuperare.