Jucatorul de nationala care spune ca fotbalistii sunt tratati ca niste "sobolani de laborator"

Ziare.

com

"Oamenii sugereaza ca trebuie sa reluam fotbalul, ca si cum am fi niste porci din India sau sobolani de laborator", a declarat intr-un podcast radio Danny Rose, imprumutat de Tottenham la Newcastle.Marti, primul val de testare pentru coronavirus in randul cluburilor din campionatul englez de fotbal a identificat sase cazuri pozitive din 748 de probe, la trei cluburi diferite, intre care trei la Watford si unul la Burnley.Dupa ce echipele au inceput din aceasta saptamana sa se antreneze in grupuri mici, Danny Rose sugereaza ca ar trebui "experimentata aceasta faza si vazut daca functioneaza sau nu, inainte de vorbi de o reluare a competitiei", asa cum a fost cazul Germaniei saptamana trecuta."Pot sa-mi imaginez oameni acasa spunand: 'ei castiga atat de multi bani, ei pot reveni pe teren'", a adaugat internationalul englez de 29 de ani."Ma intreb daca merita. As putea sa-mi risc sanatatea ca sa distrez lumea, dar, ca sa fiu sincer, nu vreau sa fiu implicat in asa ceva", a mai spus el.Echipa engleza de fotbal Watford a confirmat existenta a trei cazuri pozitive in cadrul lotului sau, in urma testelor pentru detectarea Covid-19 efectuate in vederea reluarii antrenamentelor in Premier League, in timp ce clubul Burnley a informat ca antrenorul secund Ian Woan a fost la randul sau infectat cu noul coronavirus.Testele din Premier League au fost efectuate in cadrul unui proces menit sa faca posibila reluarea meciurilor in luna iunie. Luni, cele 20 de cluburi din elita fotbalului englez au aprobat in unanimitate un protocol medical in baza caruia jucatorii au putut relua antrenamentele incepand de marti dupa-amiaza, cu respectarea tuturor masurilor de siguranta.