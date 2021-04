Secretele celui mai scump antrenor din istoria fotbalului. Drama prin care a trecut "Mini-Mourinho" la 19 ani

In varsta de 33 ani, Julian Nagelsman este antrenorul-revelatie din Bundesliga si, totodata, cel mai tanar tehnician care activeaza in prima liga germana.Originar din Bavaria, Nagelsmann s-a facut remarcat mai intai la Hoffenhein, grupare pe care a reusit sa o salveze de la retrogradare, iar apoi sa o califice in premiera in Liga Campionilor, la finalul sezonului 2016-2017.Incepand din 2019, Nagelsmann o pregateste pe RB Leipzig, cu care a participat de asemenea la cea mai importanta competitie continentala intercluburi in doua sezoane consecutive. Interesant e faptul ca Leipzig a platit la randul ei pentru Nagelsmann, aproximativ 5 milioane de euro, celor de la Hoffenheim.Cel mai in voga antrenor al momentului a avut o scurta cariera de jucator, asta pentru ca, la numai 19 ani, a fost nevoit sa-si agate ghetele in cui. A fost o decizie dureroasa, cauzata de numerosele accidentari la genunchi. "Daca as mai fi jucat, la 40 de ani as fi avut un genunchi artificial", spune Nagelsmann.In acele clipe delicate, Julian a trebuit sa ia rapid o decizie: sa-si caute un alt job pentru a-si finanta studiile universitare in administrarea afacerilor sau sa continue sa lucreze pentru echipa Augsburg la care era legitimat.Mai precis, antrenorul de atunci al formatiei era nimeni altul decat Thomas Tuchel (in prezent la Chelsea ), care i-a oferit lui Nagelsmann un post de scouter. "Cine ar fi crezut ca ulterior urma sa ne intalnim intr-o semifinala de Liga Campionilor?", a spus Nagelsmann, referindu-se la duelul PSG - Leipzig din editia trecuta.