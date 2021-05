Cel mai scump antrenor din istorie isi "terorizeaza" sotia. Incredibil ce se intampla in toiul noptii

Considerat un barbat extrem de familist, Julian e casatorit din 2018 cu Verena, o nemtoaica despre care se stiu foarte putine lucruri. De altfel, sotia lui Nagelsmann este ca si inexistenta in spatiul virtual, fara a avea conturi pe traditionalele retele de socializare.In aceste conditii, singurele detalii despre latura privata a vietii lui Julian Nagelsmann au fost oferite chiar de acesta, in cateva declaratii pentru presa germana."Mi-am trezit sotia de mai multe ori noaptea strigand cu voce tare, in somn, numele unui jucator", a recunoscut cel care detine in acest moment titlul de cel mai scump antrenor din istoria fotbalului Julian si Verena au devenit de curand parintii unui baietel, pe nume Maximilian. "Fiul meu ma trezeste in fiecare zi foarte devreme", a dezvaluit Nagelsmann, ca o compensatie pentru neplacerile pe care i le creaza sotiei in toiul noptii.