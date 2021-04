Jurgen Klopp a dat cartile pe fata: Nu am stiut despre Superliga. Oamenii nu sunt fericiti. Eu si jucatorii nu am fost implicati in acest proces

Antrenorul cormanilor spune ca nu a stiut de aceasta noua competitie decat cu o zi inaintea anuntului oficial."Ieri (n.r.duminica) am auzit prima data despre asta. Oamenii nu sunt fericiti, ii inteleg. Nu pot sa vorbesc mai mult.Eu si jucatorii nu am stiut, nu am fost implicati in acest proces. Acum va trebui sa asteptam sa vedem ce se intampla.Am 53 de ani, de cand eram jucator exista Champions League...Obiectivul meu a fost mereu sa antrenez acolo, ca jucator n-am reusit sa ajung la acest nivel. Imi place fotbalul competitiv. Imi place ca West Ham ar putea juca in Champiosn League in sezonul urmator, au sansa asta.Nu-mi place deloc cum suntem priviti. Liverpool este mult mai mult decat aceasta decizie. Echipa si fanii sunt cei mai importanti", a spus Klopp inaintea meciului cu Leeds.Cele 12 cluburi fondatoare ale Superligii europene de fotbal sunt AC Milan Barcelona , Interazionale Milano, Juventus, Liverpool, Manchester City Real Madrid si Tottenham.Presedintele a fost ales Florentino Perez , seful de la Real Madrid