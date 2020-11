Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, someaza Federatia si Liga: "Dezafiliati FCSB si predati-ne locul"

Intr-o adresa trimisa astazi catre sefii fotbalului romanesc, Florin Talpan si-a expus din nou nemultumirile si a solicitat "dezafilierea SC Fotbal Club FCSB si predarea locului in Liga 1 Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti intrucat FCSB s-a afiliat Federatiei Romane de Fotbal in mod fraudulos".Mai precis, profitand de deciziile favorabile primite in instanta, Florin Talpan considera ca FRF si LPF nu fac demersurile necesare, inclusiv la UEFA , mentinand-o in mod ilegal pe FCSB in Liga 1, inclusiv cu palmaresul care apartine de fapt celor de la CSA Steaua.