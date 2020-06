Justin Stefan, secretar general LPF: Am aflat rezultatele partiale ale testelor de la Dinamo, sunt toate negative. Mai asteptam unul

Ziare.

"Miercuri au venit vesti bune in primul rand de la Botosani. Toate testele au fost negative. Astazi de dimineata am aflat rezultatele partiale ale testelor de la Dinamo, am vorbit cu domnul Balanescu, sunt toate negative.Mai asteptam unul, am inteles ca nu sunt emotii. Mi-a spus ca la momentul sedintei de Guvern nu erau lucrurile destul de clare, nu exista un test definitiv. Nu stia sigur. A aflat sigur undeva dupa sedinta de Guvern. A primit un sms de la doctor in care a zis ca exista suspiciuni, dar nu avea confirmarea", a spus Stefan.Dinamo a avut primul meci de la reluarea Ligii I, cel cu Chindia Targoviste, amanat dupa ce magazinerul echipei a fost testat pozitiv cu coronavirus. Anuntul cu privire la acest test pozitiv a venit intr-o zi in care directorul general al clubului, Bogdan Balanescu, a fost prezent la o intalnire cu mai multi oficiali la Guvern.