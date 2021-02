Scandal urias la varful fotbalului romanesc. Presedintele Burleanu, pus la zid: "Sa vina urgent cu probe"

"Am vazut ca lui Razvan Burleanu ii plac cifrele, asa ca ii ofer cateva:1. In acest sezon, cluburile din Liga I vor plati pentru indemnizatiile arbitrilor si ale observatorilor de arbitraj suma de 5.9 milioane lei, adica peste 1.2 milioane euro (fiecare club din Liga I plateste pentru un meci suma de 18.642 lei, iar numarul total de meciuri este 317).2. In sezonul trecut, fiind doar 268 de meciuri, cluburile din Liga I au platit pentru arbitri si observatorii de arbitri suma de aproximativ 1.02 milioane euro.Cat despre calitatea prestatiilor pentru care cluburile din Liga I platesc peste un milion de euro anual, cred ca o stim cu totii.Razvan Burleanu trebuie sa inteleaga ca FRF furnizeaza un serviciu cluburilor din Liga I, iar acest serviciu lasa multe de dorit. Cred ca Burleanu ar trebui sa fie primul interesat de imbunatatirea prestatiilor sau macar de corectarea greselilor prin intermediul sistemului VAR, deoarece arbitrii sunt in subordinea lui.In cadrul protocolului VAR, LPF si FRF au anumite obligatii: LPF sa furnizeze tehnologia (exista deja 2 mSsini de VAR, asa incat LPF si-a facut treaba), iar FRF sa furnizeze formarea arbitrilor VAR, ceea ce am constatat cu totii ca nu s-a intamplat pana acum.LPF nu poate acoperi costurile pentru educarea arbitrilor deoarece aceasta chestiune tine, potrivit legii si regulamentelor, de FRF. Ba mai mult, dupa ce FRF va furniza arbitrii VAR, cluburile din Liga I vor plati baremurile acestor arbitri. Asadar FRF trebuie sa scoata bani din buzunar pentru a-si ajuta arbitrii sa se califice profesional si sa poata castiga mai multi bani.Si daca tot vorbeste de transparenta, il asteptam pe domnul Burleanu sa ne spuna cat la suta din veniturile FRF (inclusiv pomana primita de la FIFA si de la UEFA ), merge efectiv in bugetul cluburilor afiliate la FRF? Nu de alta, dar in cazul LPF, circa 90% din veniturile comerciale realizate de noi merg catre cluburile din Liga I.Iar acum, pentru ca m-a facut curios, ii adresez si eu domnului Burleanu cateva intrebari, desi sunt sigur ca vor ramane fara raspuns:1. Care este bugetul anual de salarii al FRF?2. Care este valoarea anuala a diurnelor de deplasare platite de FRF presedintelui Burleanu din 2014 pana in prezent?3. Cati bani s-au cheltuit de FRF in proiectele esuate ale centrelor de excelenta?Cat despre suspiciunile de control al LPF asupra arbitrajului si asupra comisiilor jurisdictionale, il astept pe Razvan Burleanu sa vina urgent cu probe, pentru ca altfel este de-a dreptul ridicol. Mi se pare ca dupa 7 ani de mandat domnul Burleanu nu stie ca CCA , comisie din cadrul FRF, deleaga arbitrii si observatorii de arbitri, iar Comitetul Executiv al FRF numeste membrii comisiilor jurisdictionale. Asa inca ma intreb retoric nu cumva cei care ii deleaga sau ii numesc pe arbitrii si pe membrii comisiilor jurisdictionale sunt primii care pot avea controlul asupra celor delegati sau numiti?", a notat Stefan pe Facebook Razvan Burleanu a declarat, joi, dupa sedinta Comitetului Executiv al forului, ca LPF vrea sa isi asume managementul implementarii VAR, desi nu contribuie financiar la acest proiect. El a mentionat ca vrea sa forteze mana LPF sa faca reduceri la nivelul salariilor sau sa "palavrageasca mai putin" si sa munceasca mai mult.Citeste si: