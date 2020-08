Justin Stefan, secretar general LPF: "Liga 1 cu 16 echipe, in acest moment de criza, reprezinta o solutie fericita"

Justin Stefan a declarat ca spera ca in sezonul urmator toate meciurile sa se joace pe teren. "Cred ca decizia de astazi apara cumva principiul integritatii competitiei sportive. In mod normal competitiile trebuie terminate pe teren, din pacate nici in play-off, nici in play-out nu s-au putut disputa unele meciuri . Daca am fi aplicat anumite criterii de departajare, cred ca nu s-ar fi respectat total criteriul meritului sportiv.Solutia cu 16 echipe in acest moment de criza reprezinta o solutie fericita. O vedem cu totii, din pacate nu am reusit sa disputam toate meciurile pe teren. O extindere a calendarului pentru play-out ar fi permis disputarea meciurilor. Sper ca din ceea ce am trait in acest sezon sa ajungem sa avem un sezon 2020/2021 cu toate meciurile disputate pe teren. Cred ca ar fi fost un castig pentru fotbalul romanesc sa reusim sa jucam toate meciurile pe teren. Trebuie sa privim inainte si sa progresam. Daca tot discutam in contradictoriu cu FRF sa ascultam argumentele si sa progresam".Comitetul de Urgenta al FRF a stabilit, joi, inghetarea play-off-ului si a play-out-ului Ligii I, editia 2019-2020, si, pe cale de consecinta, mentinerea clasamentului actual. Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat totodata modificarea sistemului competitional la Liga I. Astfel, incepand din sezonul viitor, 2020-2021, in Liga I vor evolua 16 echipe, in loc de 14, ca pana acum.