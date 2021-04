Cristiano Ronaldo, gol important petru Juventus in derby-ul Italiei. Inter Milano isi continua drumul spre titlu

Golurile au fost marcate de Ronaldo '13 si Dybala '73 pentru gazde, respectiv Insigne '90 (penalti) pentru Napoli.Tot miercuri, Inter Milano , cu Ionut Radu rezerva, a invins cu 2-1 echipa lui Vlad Chiriches , Sassuolo. Invingatorii au marcat prin Lukaku '10 si Martinez '67. Pentru Sassuolo a inscris Traore, in minutul 85. Chiriches a jucat pana in minutul 90. Inter Milano este lider in clasament, cu 71 de puncte, urmata pe podium de AC Milan - 60 de puncte si Juventus - 59 de puncte.