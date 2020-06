Juventus, prima finalista a Cupei Italiei

Ziare.

In prima mansa, desfasurata in februarie, la Milano, scorul a fost egal, 1-1, astfel ca Juve a obtinut calificarea in ultimul act gratie golului marcat in deplasare.In partida de pe Juventus Stadium, ''Batrana Doamna'' a ratat un penalty prin Cristiano Ronaldo (16), care a sutat in bara, faza a continuat si croatul Ante Rebic (Milan) a fost eliminat pentru lovirea lui Danilo.Meciul s-a desfasurat fara spectatori si a fost precedat de un minut de reculegere in memoria celor 34.000 de victime din Italia ale pandemiei de coronavirus.''Rossoneri'' nu au putut conta pe atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic, accidentat.A doua semifinala le opune sambata pe SSC Napoli si pe Inter Milano , dupa ce Napoli s-a impus cu 1-0 in tur.Finala este programata pe 17 iunie.