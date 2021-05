Un fost jucator dinamovist scrie istorie in Elvetia

Kadar a preluat echipa ca interimar in locul demisului Joao Carlo Pereia la 11 mai si a avut la dispozitie doua meciuri pentru a reusi promovarea.Zoltan Kadar, 54 de ani, a mai antrenat-o pe Grasshopper Zurich si in finalul sezonului trecut, cand a ratat barajul de promovare/mentinere dupa un egal, scor 2-2, la FC Aarau, si o infrangere, scor 0-6, pe teren propriu, cu Winterthur, in ultimele doua etape. Echipa din Zurich, detinatoarea recordurilor de titluri si cupe ale Elvetiei (27, respectiv 19) a retrogradat la finalul campionatului 2018/2019.Kadar, fost jucator si la U Cluj , Schaffhausen si Frauenfeld si cu sapte selectii in echipa nationala , s-a inscris, in iunie 2020, in Programul Doar Dinamo Bucuresti al Peluzei Catalin Hildan, de sustinere a gruparii "alb-rosii"."De o saptamana sunt membru DDB. Pana acum nu am stiut ca exista asa ceva. Dar cum am aflat, m-am si inscris cu mare placere. Am platit pe un an, dar o sa platesc pana ies la pensie si dupa aceea. Cotizatia reprezinta o suma foarte mica, fata de cat a facut Dinamo pentru mine", spunea, atunci, Kadar.Fost mare jucator al lui Dinamo din perioada 1991-1996, Zoltan Kadar a fost campion cu echipa bucuresteana in 1992.