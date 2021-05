Scandal urias de rasism, cu fotbalistul Karim Benzema atacat de un politician: "E francez de hartie". Ce inseamna termenul

"Karim Benzema este un francez de hartie, dar se considera algerian prin suflet. N-are decat sa joace pentru echipa algeriana. Dar salariile sunt mult mai putin importante in Algeria", a scris, pe Twitter Ravier, un politician al partidului de extrema dreapta Adunarea Nationala, din regiunea orasului Marsilia, unde a fost consilier municipal si regional.Potrivit Le Monde, expresia "francez de hartie stampilata" a fost inventata de eseistul Albert Monniot (1862-1938), colaborator la ziarul antisemit La Libre Parole.Acesta ar fi folosit-o pentru a desemna evreii de origine straina care au obtinut cetatenia franceza in urma unei cereri intocmite pe o hartie timbrata cu un timbru fiscal. Expresia este puternic peiorativa, deoarece cercurile nationaliste nu pot accepta aderarea la statutul de francez doar prin mijloace administrative.Termenul a fost extins pentru a descrie persoane care au obtinut nationalitatea franceza, imigranti sau descendenti ai unor imigranti, dar a caror dorinta de a se integra in societatea si cultura franceze este pusa la indoiala. Aceste persoane sunt considerate lipsite de patriotism si ca profita de avantajele pe care le confera nationalitatea franceza."Talentul nu este totul (..) El este francez de hartie, de maniera administrativa, nimeni nu il contesta. Franta a fost campioana mondiala fara el. Ne-am putea descurca foarte bine fara el", a adaugat Ravier, pentru FranceInfo.Dupa aceste afirmatii, reactiile au venit imediat."Domnul Ravier isi permite sa-i judece cu expresii odioase pe cei care au dreptul sa fie francezi (...) El a folosit expresia "francez de hartie" care este de un rasism odios si pe care foarte putini oameni din clasa politica o folosesc, pentru ca este intr-adevar de extrema si de cea mai proasta extrema dreapta", a replicat Sandra Regol, secretar general-adjunct al Partidului Verde European."Evident ca la RN (n.r. - partidul Adunarea Nationala) este momentul deconspirarii si, cand mastile cad, RN-ul de dupa este, nu in mod surprinzator, RN-ul dinainte", a scris pe Twitter liderul Partidului Socialist, Olivier Faure."In momentele rare in care Stephane Ravier inscrie, o face intotdeauna impotriva echipei lui, impotriva Frantei", a scris pe Twitter presedintele grupului partidului "La Republique en marche!" din camera deputatilor.Benzema, 33 de ani, a fost suspendat de la nationala Frantei in decembrie 2015, ca urmare a implicarii in cazul de santaj contra unui coechipier, Mathieu Valbuena.Ultimul meci jucat de atacantul Realului, de 33 de ani, a fost in octombrie 2015 si in total el a strans 81 de prezente in prima reprezentativa, pentru care a marcat de 27 de ori.