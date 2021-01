Un super-jucator de la Real Madrid, trimis in judecata pentru santaj. E implicat intr-un "sextape"

Internationalul francez este acuzat ca a instigat in 2015 la "tentativa de santaj" impotriva lui Mathieu Valbuena, incitandu-l pe mijlocasul echipei Olympiakos Pireu si fostul sau coechipier din echipa Frantei sa plateasca niste santajisti, care il amenintau cu prezentarea unei inregistrari video cu acesta in momente intime.Cei patru au fost si ei trimisi in judecata in acest dosar pentru tentativa de santaj, iar unul dintre ei si pentru abuz de incredere.Dupa mediatizarea implicarii sale in acest incident, Benzema nu a mai fost convocat la echipa nationala Citeste si: Sotul Serenei Williams continua tirada asupra lui Ion Tiriac: "Clovn rasist si sexist". De unde a pornit scandalul