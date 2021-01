Cine e fotbalistul profesionist care continua sa joace la nivel inalt, la 54 de ani. Tocmai si-a prelungit contractul

Miura, supranumit ''King Kazu'' in Japonia, va implini 54 de ani pe 26 februarie, cu o zi inaintea debutului noului sezonul al J-League. pentru atacant va fi al 17-lea sezon la clubul la care se afla din 2005.Fostul international nipon a marcat ultimul sau gol contra echipei Thespakusatsu Gunma in 2017, in liga secunda nipona, devenind cel mai varstnic jucator care inscrie un gol in fotbalul profesionist din Japonia, la varsta de 50 de ani si 14 zile.Sezonul 2021 va fi al 36-lea din cariera profesionista a lui Miura, care a inceput la Santos, in Brazilia, in 1986.Atacantul este unul dintre cei mai respectati sportivi din Japonia si a fost imaginea nou-lansatei ligi profesioniste in Japonia in 1993.Miura a condus-o pe Verdy Kawasaki la castigarea titlului de campioana in 1993 si 1994, dupa care s-a transferat in Serie A, unde a jucat un sezon la Genoa . A mai jucat in Croatia si Australia, dar si la alte cluburi din Japonia.Miura a castigat Cupa Asiei cu nationala Japoniei in 1992, dar a ratat prima participare a Japoniei la o Cupa Mondiala, in 1998, in Franta. A marcat 55 de goluri in 89 de meciuri pentru reprezentativa ''samurailor albastri''.Atacantul a ajutat-o pe Yokohama FC sa promoveze in prima liga nipona la finalul sezonului 2019, insa a jucat doar patru partide in stagiunea 2020.Citeste si: Cum a vrut sa-l pacaleasca FCSB pe Denis Harut: "Copilul mi-a spus ca nu poate sa semneze doua contracte"