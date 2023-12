Keseru e intr-o forma de zile mari inainte de partida Romaniei cu Danemarca

Atacantul roman Claudiu Keseru, fost varf la Steaua Bucuresti, marcheaza gol dupa gol in Bulgaria, acolo unde evolueaza pentru Ludogorets Razgrad si este intr-o forma deosebita.

Keseru a marcat si sambata seara, in meciul disputat de echipa sa cu Dunav Ruse, scor 2-2 in etapa cu numarul 25 din Bulgaria. Keseru a bifat o pasa de gol pentru Palomino in minutul 14, marcand golul egalarii la 2 in minutul 70.

Keseru a fost integralist la gazde, in timp ce fundasul Cosmin Moti a ramas pe banca de rezerve.

Romanul a fost chemat la nationala pentru partida cu Danemarca din preliminariile CM 2018, avand cele mai mari sanse sa fie titular, avand in vedere ca Florin Andone va fi suspendat pentru acest joc decisiv.

In ultimele 3 etape, Keseru a marcat 6 goluri in Bulgaria, ajungand acum la o cota de 19, fiind golgheterul la zi al Bulgariei.

Ludogorets Razgrad este lidera cu 64 de puncte in Bulgaria, urmata de Levski Sofia, 48 p (un meci mai putin), TSKA Sofia, 46 p, Lokomotiv Plovdiv, 39 p, etc.

Romania - Danemarca va avea loc pe 26 martie, in preliminariile CM 2018, partida urmand sa fie LIVE pe Ziare.com de la 21.45.

