Kevin Luckassen a semnat cu FC Viitorul

Luckassen a jucat ultima data la Poli Iasi "Incepand de astazi, Kevin Luckassen este noul jucator al formatiei noastre. In varsta de 27 de ani, acesta a semnat un contract valabil pentru urmatorii 2 ani cu FC Viitorul Constanta.Nascut la 26 iulie 1993 la Eindhoven, Luckassen are 1.85m, evolueaza pe postul de atacant central si are dubla cetatenie, olandeza si ghaneza.Produs al unuia dintre cele mai puternice Academii din Olanda, Kevin Luckassen a evoluat la formatiile de juniori si tineret de la Alkmaar, iar apoi pentru Ross County (Scotia), Slovan Liberec (Cehia), SKN Polten (Austria), Northampton (Anglia) si Almere City (Olanda).Este, de asemenea, fost international de juniori al Olandei.In perioada februarie - august 2020 a evoluat in 17 partide pentru Politehnica Iasi in Liga 1 si Cupa Romaniei , perioada in care a marcat si 5 goluri Bun venit Kevin Luckassen si mult succes in tricoul negru-albastru! ", este comunicatul FC Viitorul.