Scandal urias in fotbalul mare: un jucator de la PSG a vrut sa-si dea afara selectionerul: "Noi pierdem trei meciuri"

"Imi aduc aminte ce mi-a spus Keylor Navas: "noi pierdem trei meciuri, iar el are o clauza in acest sens"", a spus Eduardo Li, citat de presa nationala Fostul oficial a facut aceasta declaratie in cursul unui proces de defaimare pe care Navas si doi coechipieri de la echipa nationala, Bryan Ruiz si Celso Borges, l-au intentat impotriva a doi oficiali costaricani pentru afirmatii privind complotul celor trei pentru demiterea selectionerului Pinto."Problema era de asa natura incat eu am decis sa nu-i mai prelungesc contractul lui Pinto", a adaugat Eduardo Li, subliniind existenta acelei clauze care permitea Federatiei sa concedieze antrenorul.Jorge Luis Pinto a fost concediat, iar apoi a antrenat reprezentativele Hondurasului si Emiratelor Arabe Unite.Faptele pentru care este acuzat Navas s-ar fi produs la intoarcerea de la Cupa Mondiala 2014 din Brazilia, unde Costa Rica a ajuns pana in sferturile de finala, un rezultat istoric pentru tara si la care Navas a contribuit decisiv, dand o noua dimensiune carierei sale internationale. Jucatorii s-ar fi plans de comportamentul si metodele lui Jorge Luis Pinto , care preluase Costa Rica in 2011, calificand-o la Cupa Mondiala din Brazilia, competitie la care echipa costaricana a fost senzatia turneului, incheind pe primul loc intr-o "grupa a mortii" cu Italia, Anglia si Uruguay, ajungand pana in sferturile de finala unde a fost eliminata de Olanda (3-4 la penalty-uri).Procesul s-a deschis vinerea trecuta cu marturia prin videoconferinta a lui Keylor Navas din Franta. Conform presei locale, Navas a recunoscut ca a fost in dezacord cu Pinto, dar ca este "foarte surprins" de acuzatii."Noi nu am fi putut spune asa ceva niciodata, pentru ca suntem fotbalisti profesionisti de multi ani, avem onoare si prestigiu de aparat", a declarat Navas pentru jurnalul Extra.