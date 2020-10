Accidentare grava in meciul Craiova - Poli Iasi. Fractura de glezna pentru golgheterul Koljic

Fotbalistul bosniac a fost victima unei intrari dure din partea fundasului Ovidiu Mihalache de la Poli Iasi. Piciorul lui Koljic a fost prins in pamant, un tipat de durere alarmandu-i pe toti fotbalistii aflati in preajma.Conform primelor informatii, se pare ca Elvir Koljic a suferit o fractura de glezna.Elvir Koljic a fost urcat pana la urma in ambulanta pentru a fi transportat la spital, in timp ce arbitrul Ovidiu Hategan l-a eliminat pe Mihalache, chiar daca initial ii acordase cartonasul galben.