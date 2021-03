Scandal de proportii in fotbalul european. Nationala care ameninta cu neprezentarea la meciul cu Spania

"Kosovo este un stat independent, recunoscut de majoritatea celor mai dezvoltate si democratice tari din lume si membru egal cu toate celelalte tari din cadrul UEFA si FIFA , incepand din mai 2016", a precizat Federatia de fotbal din Kosovo intr-un comunicat.Desi a considerat "nedreapta" catalogarea drept "teritoriu" facuta de spanioli pe retelele de socializare, forul fotbalistic de la Prishtina a subliniat ca "echipa nationala din Kosovo se va prezenta ca orice alta tara", la meciul de luna aceasta si a amintit in acest sens "criteriile clare" ale UEFA si FIFA si cunoscute de Federatia spaniola de fotbal. Federatia din Kosovo a subliniat ca "nu va face concesii" in aceasta privinta. "Vom juca numai in conformitate cu criteriile si regulile stricte ale UEFA, cu imnul national si drapelul, in caz contrar meciul nu se va disputa", a asigurat FKK, adaugand ca a contactat Federatia spaniola si asteapta "o rectificare rapida" din partea acesteia.Totodata, FKK a subliniat ca este "membru al UEFA cu aceleasi drepturi ca si alte 54 de asociatii", iar Spania este "'obligata" sa o trateze ca atare.Mesajul oficial de pe Twitter al echipei spaniole care a generat reactia federatiei din Kosovo se referea la faptul ca selectionerul "Luis Enrique va anunta urmatoarea lista luni, 15 martie", adaugandu-se ca "Spania incepe drumul catre #Qatar2022 impotriva Greciei, Georgiei si teritoriului Kosovo".Citeste si: