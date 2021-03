Fostul selectioner al nationalei Croatiei a murit la 65 de ani

Kranjcar, legendarul fotbalist si antrenor croat...a murit la Zagreb", a anuntat forul croat, fara a oferi alte detalii.El a fost internat luna trecuta, din cauza unei probleme la ficat, a anuntat agentia HINA.Ca jucator, Kranjcar a avut o cariera prolifica, marcand de 98 de ori, in 261 de meciuri pentru Dinamo Zagreb (1973-1983). Si la Rapid Viena a marcat pe banda, adunand 106 reusite in 201 partide (1983-1990), informeaza adevarul.ro.Ca international, fostul varf a reprezentat atat Iugoslavia (11 selectii, 3 goluri ), cat si Croatia (2 selectii, 1 gol). In 1990, el s-a aflat in lotul croatilor, in prima lor partida internationala, cu SUA, fiind chiar capitanul nationalei in acea confruntare.Ca antrenor, Kranjcar a pregatit o multime de echipe din toate colturile lumii si a fost selectioner, in trei randuri, in Croatia (2004-2006), in Muntenegru (2010-2011) si in Iran, unde a pregatit nationala olimpica, in ultimul sau contract din cariera, intre 2018 si 2019.Si fiul lui Kranjcar, Niko (36 de ani), a fost un fotbalist important, jucand la nationala sub comanda tatalui sau. Cat timp a fost fotbalist activ, Niko Kranjcar a evoluat pentru formatii precum Dinamo Zagreb, Portsmouth , Tottenham, Dinamo Kiev sau Rangers.Citeste si: