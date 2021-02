Celebrul fotbalist nord-irlandez Kyle Lafferty vine in Romania sa joace in Liga 1

Fostul adversar al nationalei Romaniei, Kyle Lafferty, vine in Romania sa semneze cu o echipa din prima liga.Ajuns la 33 de ani, nord-irlandezul negociaza si va semna cu Sepsi Sfantu Gheorghe, scrie Prosport Laferty este liber de contract dupa despartirea de italienii de la Reggina si ar fi unul dintre cei mai tari fotbalisti care au jucat in Romania.Atacantul nord- irlandez are 79 de meciuri pentru nationala tarii sale si a jucat la Palermo, Norwich, Sion, Rangers, Sarpsborg ori Sunderland.CITESTE SI: