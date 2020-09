Kylian Mbappe are si el coronavirus. Vedeta de la PSG a parasit lotul nationalei Frantei

Se inmultesc cazurile de COVID-19 in randul jucatorilor finalistei Ligii Campionilor, Paris Saint-Germain. Dupa Neymar , Icardi, Di Maria, Paredes, Navas si Marquinhos, a venit randul starului Kylian Mbappe (21 de ani).Acesta a jucat in urma cu doua zile in meciul Frantei cu Suedia, dar a fost declarat infectat cu ocazia controlului impus de UEFA inainte de intalnirea de maine cu Croatia, care va fi arbitrata de romanul Ovidiu Hategan