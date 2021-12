Kylian Mbappe a devenit ”coleg” cu Emma Răducanu! Ce super-contract a semnat starul echipei PSG

Fotbalistul francez al echipei Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, a ajuns la Casa Dior, el fiind noul ambasador pentru moda masculină şi parfumuri.

"Sunt încântat să vă anunţ că fac parte din Casa Dior. Abia aştept să împărtăşesc colaborările noastre în domeniul modei masculine şi a parfumului Sauvage", a scris el pe Twitter.

Campionul mondial francez îşi va împrumuta imaginea creaţiilor lui Kim Jones, director artistic la Dior, a anunţat casa de modă.

Marca, filială a grupului LVMH controlat de miliardarul Bernard Arnault, a încheiat la începutul lunii septembrie un partenariat de doi ani cu Paris Saint-Germain, pentru garderoba oficială.

Jucătorul de la PSG se alătură altor vedete din lumea sportului devenite imagini ale unor firme de lux precum Zinédine Zidane, David Beckham, Lionel Messi, Thiago Silva sau Olivier Giroud.

De asemenea, Mbappe va fi ”coleg” în echipa Dior cu Emma Răducanu, tenismena britanică de origine română care colaborează și ea cu casa de modă franceză.

I am delighted to announce that I am now officially part of Maison Dior. Can’t wait to share our collaborations in men’s fashion and Sauvage fragrance#Dior #DiorSauvage #DiorFragrance @Dior pic.twitter.com/hQtGyqGtKl