Lupta la titlu in Spania: cu cine mai au de jucat Atletico, Real Madrid si Barcelona ANALIZA

Lider e Atletico Madrid (77 de puncte), echipa lui Diego Simeone fiind urmata de Real Madrid si Barcelona (cate 75 de puncte).Atletico mai are de jucat cu Real Sociedad (acasa), Osasuna (acasa) si Valladolid (deplasare). Real Madrid are partide ceva mai dificile, in deplasare cu Granada si Bilbao, si acasa cu Villareal.Iar Barcelona le mai intalneste pe Levante (d), Celta Vigo (a) si Eibar (d).La prima vedere, Atletico are programul cel mai usor. S-ar putea sa intalneasca insa in ultima runda o echipa a Valladolidului in mare nevoie de puncte pentru a se salva. Pe cand deplasarile Realului, la Granada si Bilbao, desi par mai dificile, sunt in fata unor echipe de mijlocul clasamentului, fara obiectiv pe final de sezon.In caz de egalitate de puncte, primul criteriu de departajare e meciul direct. Real Madrid e avantajata si in fata celor de la Atletico, dar si a Barcelonei. Atletico sta mai bine doar in fata Barcelonei.Cu sanse teoretice la titlu e si Sevilla (locul 4, 71 de puncte), insa e greu de crezut ca toate echipele din fata se vor impedica si andaluzii vor castiga tot.Programul finalului de sezon din La LigaEtapa 36* Levante - FC Barcelona, marti, ora 23:00* Sevilla - Valencia, miercuri, ora 20:00* Atletico Madrid - Real Sociedad* Granada - Real Madrid, joi, ora 23:00Etapa 37* FC Barcelona - Celta Vigo, 16 mai* Atletico Madrid - Osasuna, 16 mai* Athletic Bilbao - Real Madrid, 16 mai Villarreal - Sevilla, 16 maiEtapa 38* Real Valladolid - Atletico Madrid, 23 mai* Sevilla - Deportivo Alaves, 23 mai* Real Madrid - Villarreal, 23 mai* Eibar - FC Barcelona, 23 mai