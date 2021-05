Bataie generala in Franta la finalul partidei dintre Monaco si Lyon VIDEO

Lyonezii au castigat cu 3-2 meciul cu AS Monaco din deplasare, naruind sperantele monegascilor la titlu. Finalul a fost unul absolut nebun, cu patru cartonase rosii, multa agresivitate si o altercatie generala intre cele doua tabere.In total, s-au acordat cinci cartonase rosii, trei pentru oaspeti si doua pentru gazde.In urma victoriei lui Lyon, AS Monaco a ramas cu 71 de uncte, patru in urma liderului Lillle si trei dupa PSG