Antrenorul Ladislau Boloni a fost instalat la conducerea echipei Panathinaikos. Romanul revine in Grecia dupa 8 ani

In varsta de 67 de ani, Boloni a pregatit ultima data formatia belgiana KAA Gent, de la care a fost demis la 25 de zile de la instalarea in functie.La Panathinaikos el il inlocuieste pe spaniolul Dani Poyatos, care a fost dat afara dupa doar trei luni de colaborare si dupa disputarea a trei meciuri in campionat , soldate cu o remiza si doua esecuri.Echipa din Atena este pe locul 11 dupa patru etape, cu doua puncte.In cariera lui, Boloni a mai pregatit pe Nancy, Sporting Lisabona, Rennes, AS Monaco, Standard Liege , Lens, Antwerp, nationala Roamniei si formatii din Zona Golfului.In Grecia, el a mai antrenat echipa PAOK Salonic, in sezonul 2011-2012.