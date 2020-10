Antrenorul Ladislau Boloni, in discutii avansate cu o echipa de top a Europei, cu 20 de titluri de campioana in palmares

Tehnicianul spaniol Dani Poyatos a fost demis de la conducerea echipei Panathinaikos Atena, iar locul sau ar putea fi luat de Ladislau Boloni, informeaza presa elena, conform news.ro.In varsta de 42 de ani, Poyatos a fost demis dupa doar trei luni de colaborare, si dupa disputarea a trei meciuri din campionat , soldate cu o remiza si doua esecuri.Conducatorii lui Panathinaikos au inceput negocierile cu Ladislau Boloni, care este fara angajament dupa ce a fost demis de la KAA Gent, in septembrie.Panathinaikos e una dintre gruparile de traditie in campionatul elen, cu 20 de titluri de campioana in palmares, ultimul fiind cucerit in sezonul 2009-2010.