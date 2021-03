In partida Arsenal - Tottenham 2-1, Lamela, care joaca de opt ani la echipa antrenata acum de Jose Mourinho , a primit mingea in interiorul careului si l-a invins pe Bernd Leno cu o "rabona", mingea trecand printre picioarele lui Thomas Partey.Tottenham se afla pe locul 7 in Premier League, in vreme ce Arsenal a urcat pe locul 10.