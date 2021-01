VIDEO Portarul Laurentiu Branescu a semnat cu CSM Poli Iasi

"Portarul Laurentiu Branescu a semnat, astazi, contractul cu Politehnica Iasi. Intelegerea este valabila pana la vara, cu posibilitatea de a fi prelungita cu inca un sezon. Laurentiu Branescu (1,94 m) s-a nascut la Rm. Valcea, pe 30 martie 1994. La 16 ani a fost transferat la Juventus Torino , club cu care a avut contract pana in vara anului trecut. In tot acest timp a fost imprumutat la formatii din Italia, Ungaria, Cipru, Lituania, Croatia si Romania. Ultima data a aparat poarta echipei Kilmarnock FC, din Scotia. Noul portar al Politehnicii are selectii in toate loturile nationale la Romaniei (U15, U17, U19 si U21)", se arata pe site-ul citat.Intr-un interviu postat pe contul oficial de YouTube al gruparii CSM Poli Iasi, Branescu a declarat ca este foarte fericit pentru alegerea facuta."De cand am plecat de la Ramnicu Valcea e prima oara cand ma leg pe mai mult timp de un club, adica nu merg imprumut. Asta se intampla dupa multi ani si ma bucura. Cei de aici m-au primit foarte bine, sunt foarte fericit de alegerea facuta. Sper sa ma pun repede la punct si fizic si sa ii ajut pe colegii mei. Sunt un pic in urma cu pregatirea", a spus portarul.Intrebat ce parere are despre faptul ca antrenorul Daniel Pancu a spus ca CSM Poli Iasi il poate ajuta sa ajunga la echipa nationala a Romaniei, Branescu a raspuns: "Daca antrenorul Daniel Pancu a spus asta, de ce nu? Ma bucura ca dansul are incredere in mine. Totodata acest lucru ma responsabilizeaza pentru ca acum nu trebuie sa il dezamagesc".Aflat in proprietatea clubului Juventus timp de mai multi ani, portarul a mentionat ca Radu Dragusin este apreciat la gruparea torineza in momentul de fata. "Au trecut multi ani de cand eram in lotul echipei mari la Juventus si jucam pentru echipa de rezerve. A fost insa o experienta senzationala pentru mine. Acum avem un alt roman la Juventus, pe Radu Dragusin, care joaca bine acolo. Din ce stiu eu are un viitor foarte frumos in fata. Cei din club mi-au vorbit foarte frumos de el", a adaugat portarul.Pentru Laurentiu Branescu, CSM Poli Iasi va fi a treia echipa din tara pentru care evolueaza dupa CSM Ramnicu Valcea si Dinamo Bucuresti. In cariera sa de pana acum, portarul a mai jucat la formatiile Juventus Torino, Juve Stabia, SS Virtus Lanciano, Szombathelyi Haladas, Omonia Nicosia, HNK Gorica, Zalgiris Vilnius si Kilmarnock FC.Citeste si: Romania debuteaza in preliminariile Cupei Mondiale 2022 la Ploiesti si Bucuresti