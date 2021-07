Laurențiu Reghecampf, prima zi ca antrenor la Craiova. Ce le-a promis fanilor și cum vede lupta pentru titlu

"În primul rând sunt foarte bucuros, este o experienţă nouă, un grup mare care îşi doreşte ceea ce îmi doresc şi eu, câştigarea campionatului şi cât mai multe trofee. Relaţia dintre mine şi patronul Universităţii Craiova este una veche, suntem prieteni, am vorbit de foarte multe ori, discutăm mereu despre ceea ce se întâmplă la echipă.Echipele care îşi doresc să câştige campionatul nu au timp, fanii presează pentru că îşi doresc rezultate. Am bătut palma, ne-am înţeles pentru doi ani de zile. Trebuie să câştigăm tot ce este de câştigat, acesta este obiectivul de fiecare an. Eu fanilor nu pot să le promit decât faptul că ceea ce ţine de mine voi face sută la sută şi voi încerca la fiecare meci să le dau jucătorilor impulsul de care au nevoie să câştige meciurile.În lupta pentru titlu plecăm cu a treia şansă, pentru că pe locul trei am terminat anul trecut, dar campionatul e lung. Dar cu siguranţă vom juca un rol important în această luptă anul acesta", a declarat Reghecampf, care a refuzat să spună dacă a primit oferte de a antrena FCSB în acest an.El a precizat că manşa a doua a turului 2 preliminar al Conference League va fi o partidă dificilă având în vedere faptul că echipa a pierdut meciul tur cu 1-0 pe terenul celor de la KF Laci (Albania)."Într-adevăr, începem cu un meci dificil, după prima partidă pierdută în deplasare. Dar sunt sigur că jucătorii vor fi motivaţi, vor încerca să joace mult mai bine şi să uite ultimele două rezultate care nu au fost pozitive. Trebuie să ne strângem cu toţii, să încercăm să ne calificăm mai departe în această competiţie, să încercăm să ne pregătim cât mai bine pentru că programul este foarte încărcat şi începutul nu a fost cel dorit la Universitatea Craiova.În două zile nu pot lucra decât la mentalitatea jucătorilor, să le dau încredere, să rezolvăm pe parcurs câteva probleme pe care le-au avut, anumite greşeli. Încercăm să îi încurajăm, să îi facem să înţeleagă că echipa a suferit în anumite momente şi la nivelul ăsta nu ai cum să faci asemenea greşeli. Cred că la mentalitate trebuie să lucrăm.Bineînţeles că ar fi o mare ruşine dacă nu ne-am califica cu albanezii, este un obiectiv, noi vom face tot ceea ce putem ca acest lucru să nu se întâmple. Dar noi nu putem să venim în faţa oamenilor să spunem că vom câştiga meciul. Vom face tot posibilul pentru asta, dar va fi o bulină neagră pentru clubul Universitatea Craiova dacă nu vom reuşi", a afirmat tehnicianul.În ceea ce priveşte lotul de jucători, Reghecampf a afirmat că îşi doreşte ca Universitatea Craiova să acopere golul lăsat prin transferul lui Alexandru Cicâldău la Galatasaray Istanbul."Deocamdată analizăm ceea ce avem de făcut la următorul meci pentru că este foarte important, nu avem cum să aducem jucători noi pentru următorul meci, pentru că nu ai timp. S-a făcut un transfer, a plecat un om important pentru Universitatea Craiova dar oamenii de aici îşi doresc să acopere golul respectiv. Acum ne preocupăm să îmbunătăţim lotul echipei, dar nu pot spune de câţi jucători e nevoie.Echipa asta s-a bătut la campionat , înseamnă că este valoare la această echipă. Nu pot să spun că se va schimba sistemul de joc acum. Noi încercăm să îmbunătăţim ceea ce s-a lucrat până acum, nu este timp pentru aşa ceva, dar în funcţie de lotul pe care îl avem la dispoziţie probabil că vom încerca şi un alt sistem. În funcţie de ce jucători vor veni şi ce jucători vom avea la dispoziţie. Dar în momentul de faţă nu este timp de aşa ceva", a mai spus Laurenţiu Reghecampf.Reghecampf îl înlocuieşte pe grecul Marinos Ouzounidis, care s-a despărţit de club după ce Universitatea a fost învinsă de formaţia albaneză KF Laci cu 1-0, joi, la Elbasan, în prima manşă din turul al doilea preliminar al Europa Conference League.Universitatea va juca joi manşa secundă cu Laci, pe Stadionul '' Ion Oblemenco '' din Craiova.Reghecampf (45 ani) a antrenat ultima oară echipa saudită Al Ahli Jeddah, pe care a preluat-o pe 31 martie şi de care s-a despărţit la finalul sezonului.Laurenţiu Reghecampf şi-a început cariera de tehnician în 2010, la Gloria Bistriţa, iar în 2011 a pregătit-o, pentru o lună, pe FC Universitatea Craiova, echipă patronată de Adrian Mititelu . Ulterior a mai activat la Snagov, Concordia Chiajna, Steaua , câştigând două titluri (2013, 2014), Al-Hilal Riad, Litex Loveci, FCSB , Al Wahda şi Al Wasl, ambele din Emiratele Arabe Unite.