Iubita fotbalistului dinamovist prins dopat, batuta rau intr-un hotel din Bucuresti

Dupa ce a fost prins dopat de Agentia Nationala Anti-Doping dupa meciul cu FCSB , fotbalistul din Stefan cel Mare are acum o alta problema pe cap.Iubita lui, vedeta Laurette Atindehou , a fost batuta intr-un hotel din Centrul Vechi din Bucuresti.Administratorii hotelului au auzit tipete in camera unde se afla fotomodelul cu un domn si au chemat de urgenta politia.Aflata in stare de soc, Laurette a ajuns la politie, unde a dat declaratii, scrie click "Nu se stie motivul care a generat aceasta agresiune. A fost un atac spontan, care a luat-o prin surprindere. Am fost cu ea la Politie marti seara. Ea are urme de violenta la nivelul corpului pe mai multe parti.Sangele care se vedea pe persoana de sex masculin era al lui Laurette. A fost o violenta destul de grava. Psihic este destul de grav. Mai sunt alte persoane care au sunat la 112 si care au fost alertate de strigatele lui Laurette. Vrem sa analizam o alta incadrare putin mai grava decat cea de agresiune. Marti noapte ne-am prezentat la INML, azi vom merge din nou", a spus Vlad Hossu, avocatul vedetei tv, la emisiunea Xtra Night Show.Laurette si dinamovistul prins dopat, Magaye Gueye, urmeaza sa se casatoreasca, dupa cum vedeta tv a dezvaluit acest lucru.Magaye Gueye. FOTO: Facebook Dinamo Bucuresti"Am fost ceruta in casatorie. El tine foarte mult la mine. Da, iubesc foarte mult", a spus Laurette la inceputul anului, despre relatia cu fotbalistul dinamovist.Laurette Atindehou. FOTO: Instagram / laurette_atindehou