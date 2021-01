Dinamo nu moare. Fosta iubita a lui Tiriac se casatoreste cu un fotbalist dinamovist. "Iubesc foarte mult"

Este cazul atacantului Magaye Gueye, care dupa ce a aparut intr-un filmulet petrecand cu sampanie si femeie, si-a cerut iubita de sotie, scrie cancan Sexoasa Laurette nu a stat deloc pe ganduri si spus: Da, fara nicio ezitare."Am fost ceruta in casatorie.O sa postez eu. O sa fac publica cererea in casatorie.Suntem impreuna de 3 luni si jumatate, dar eu il stiu de dinainte sa vina el la Bucuresti ca sa joace la aceasta echipa.Eu l-am cunoscut intr-un club de noapte din Paris. Este o dovada ca suntem impreuna de mai mult. Nu m-ar fi cerut in casatorie daca ma jignea.El tine foarte mult la mine, dar nu intereseaza pe nimeni ce fac eu cu viata mea, daca ma casatoresc sau nu.Eu nu am vrut sa se stie de relatia noastra si imi e putin ciuda ca s-a ajuns aici. Da, iubesc foarte mult", a spus Laurette la Antena Stars.Sursa foto: Instagram / laurette_atindehouMagaye Gueye are 30 de ani si a venit la Dinamo de la Qarabag. Fotbalistul tocmai a acceptat micsorarea salariului la echipa din Stefan cel Mare.In cariera sa, Magaye Gueye a mai jucat la echipe puternice precum: Strasbourg, Everton.Sursa foto: Facebook FC DinamoNascuta in Romania dintr-o mama romanca si un tata african, Laurette Atindehou are 37 de ani si conform presei de scandal s-ar fi iubit in trecut si cu Ion Tiriac . Fotomodelul are si o fetita in varsta de 10 ani dintr-o relatie anterioara.Sursa foto: Instagram / laurette_atindehouCITESTE SI: