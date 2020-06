Leca si Ducan si-au prelungit contractele cu FC Arges

Ziare.

"Oficialii gruparii din Trivale au ajuns la o noua intelegere cu portarul Razvan Ducan si fundasul Mihai Leca. Cei doi jucatori au semnat cu echipa noastra noi angajamente valabile pana la finalul urmatorului sezon, cu drept de prelungire", a precizat FC Arges.Ducan a fost unul dintre jucatorii de baza ai alb-violetilor, fiind folosit de antrenorul Ionut Badea in 15 partide, in toate fiind titular. Portarul in varsta de 19 ani, care masoara 192 cm, este unul dintre cei trei juniori pe care tehnicianul gruparii din Trivale este obligat sa-i aiba permanent in teren in acest sezon.Mihai Leca a venit in aceasta iarna la FC Arges de la formatia de Liga I, Chindia Targoviste, insa a apucat sa joace pentru echipa noastra doar un meci, cel din deplasare, cu Pandurii Targu Jiu, castigat de alb-violeti cu 4-0, campionatul fiind intrerupt la mijlocul lunii martie din cauza pandemiei de COVID-19.Singurul jucator din cei trei carora le expira contractul la finalul lunii iunie cu care FC Arges nu a ajuns la un nou acord este Kevin Sola Moihedja. Mijlocasului francez, originar din Insulele Comore, care de curand a devenit tata, i s-a propus o noua intelegere, dar acesta a preferat sa ramana in Franta, alaturi de familie. Daca ar fi revenit in Romania, fotbalistul in varsta de 24 de ani ar fi trebuit sa intre in carantina timp de 14 zile si ar fi pierdut pregatirea pentru play-off, care este programat sa inceapa la 4 iulie. Moihedja a imbracat tricoul alb-violet in 10 partide, nereusind sa inscrie vreun gol.