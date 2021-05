Golul a fost marcat de Tielemans, in minutul 63. E al doilea mare succes al echipei din Leicester in Anglia, dupa titlul de campioana cucerit in 2016. In minutul 89, un gol al echipei Chelsea a fost anulat pentru ofsaid, dupa consultarea VAR.La meci au asistat 21.000 de spectatori.