Surpriza in Premier League. Leicester City, lider provizoriu. Chelsea isi continua declinul

Au marcat: Ndidi '6 si Maddison '41.Intr-un alt meci, West Ham United a trecut, pe teren propriu, cu 2-1 (1-0), de West Bromwich Albion, in aceeasi etapa.Cu 19 meciuri disputate, Leicester a trecut provizoriu pe primul loc in clasament, cu 38 de puncte. Pe locurile 2 si 3 se afla echipele din Manchester, United (37 de puncte - 18 jocuri) si City (35 de puncte - 17 meciuri), Campioana Liverpool ocupa locul 4, cu 34 de puncte, din 18 partide, inaintea formatiei Tottenham, de pe locul 5 (33 de puncte - 18 meciuri).Chelsea (19) se afla pe locul 8, cu 29 de puncte.Miercuri, Manchester City joaca o restanta din etapa I, pe teren propriu, cu Aston Villa, iar Manchester United , in deplasare, cu Fulham , in etapa a XVIII-a.