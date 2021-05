Petrecere privata acasa la Leo Messi. Starul Barcelonei e subiectul unei anchete

''Vom investiga acest eveniment'', au declarat surse din La Liga. Jucatori ai Barcei, dintre care unii erau cu sotiile sau prietenele, au participat luni la un pranz la domiciliul capitanului Messi , in timp ce intalnirile a mai mult de sase persoane sunt interzise in Barcelona.Scopul a fost sa intareasca legaturile dintre ei la o masa inainte de meciurile din finalul La Liga, a speculat presa sportiva catalana.Pe fotografiile difuzate in mass-media, au fost vazuti unii jucatori ca Sergi Roberto sau tanarul Pedri parasind casa lui Messi.In prezent, FC Barcelona este pe locul 3 in La Liga, cu 74 puncte, la doar 2 puncte de liderul Atletico Madrid , dupa 34 de etape.