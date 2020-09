Messi face apel la unitatea suporterilor Barcelonei: "Dupa atatea dezacorduri, as vrea sa punem un punct final"

"Dupa atatea dezacorduri, as vrea sa punem un punct final. Toti suporterii Barcelonei trebuie sa se uneasca si sa creada ca ceea este mai bun urmeaza sa vina", a declarat starul Barcei, care a ramas in final la echipa spaniola dupa ce anterior isi exprimase dorinta sa plece, conform agerpres.ro.Messi a cerut conducerii clubului la care si-a petrecut intreaga cariera sa puna capat pe cale amiabila contractului sau, valabil pana in iunie 2021, in virtutea unei clauze de reziliere care, potrivit responsabililor Barcelonei, nu mai era valabila in momentul respectiv."Imi asum greselile si, daca le-am facut a fost doar pentru a face FC Barcelona mai buna si mai puternica", a adaugat capitanul gruparii "blaugrana" in acest interviu acordat in exclusivitate cotidianului din capitala Cataloniei."Vreau sa trimit un mesaj catre toti 'socis' (socios, abonati, in limba catalana) si tuturor fanilor care ne urmaresc: daca cineva a putut fi deranjat de ceea ce am facut sau am spus, sa stie ca am facut-o intotdeauna in interesul superior al clubului", a mai spus Messi."Trebuie adaugata pasiunea, imaginatia pentru a ne atinge obiectivele. Trebuie sa ramanem uniti si sa privim in aceeasi directie", a conchis sextuplul castigator al Balonului de Aur.Doi dintre apropiatii lui Lionel Messi au parasit-o pe FC Barcelona in aceasta vara: uruguayanul Luis Suarez a plecat la Atletico Madrid , iar chilianul Arturo Vidal a semnat cu Inter Milano , dupa ce noul antrenor Ronald Koeman i-a anuntat ca nu conteaza pe serviciile lor.