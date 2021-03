Inca un record pentru Messi in tricoul Barcelonei. Argentinianul il va egala pe Xavi Hernandez

Messi va disputa cu aceasta ocazie a 767-a sa partida pentru FC Barcelona, egalandu-l pe fostul mijlocas spaniol Xavi, actualul antrenor al echipei Al-Sadd din Qatar.Starul argentinian urmeaza sa stabileasca un nou record de aparitii pentru gruparea catalana la meciul urmator, programat sambata, cand Barca va juca in deplasare cu Real Sociedad. Acest nou record se adauga celor deja detinute de Lionel Messi , care s-a alaturat Barcelonei in 2000, la varsta de 13 ani, facandu-si debutul in prima echipa in 2004.Atacantul argentinian, in varsta de 33 ani, l-a depasit in 2012 pe Cesar, golgheterul istoric al lui FC Barcelona la momentul respectiv, iar pana acum a marcat 659 de goluri pentru catalani.Messi l-a devansat totodata, in august 2018, pe fostul capitan Andres Iniesta ca numar de titluri, ajungand in prezent la 34 de trofee cucerite alaturi de Barca.El detine de asemenea recordul Barcelonei ca numar de assist-uri (389), hat-trick-uri (48) si goluri marcate intr-un singur sezon (73, in campania 2011-2012).Pe langa recordurile la nivel de grup, Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria campionatului Spaniei in 2014 si a cucerit de sase ori Balonul de Aur, atribuit celui celui mai bun fotbalist al planetei.In cazul in care Lionel Messi nu isi va prelungi contractul cu FC Barcelona, scadent la finalul acestui sezon, clubul catalan va pierde cel mai mare jucator care a evoluat vreodata sub culorile sale.Citeste si: