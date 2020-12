Leo Messi s-a hotarat ce va face dupa ce va renunta la fotbal. Ce spune despre prelungirea contractului cu Barcelona

''Nu ma vad antrenor, poate un director sportiv care sa angajeze jucatorii de care clubul are nevoie'', a marturisit Messi, duminica, intr-un interviu acordat canalului spaniol de televiziune La Sexta, conform agerpres.ro.Atacantul argentinian (33 ani) mai are sase luni de contract cu echipa spaniola FC Barcelona , iar lumea fotbalului asteapta cu nerabdare sa vada daca Messi isi va prelungi intelegerea cu gruparea catalana, la care a petrecut 20 de ani, sau va da curs altei provocari.Messi a subliniat ca va astepta finalul sezonului pentru a se decide ce va face, insa a precizat ca si-ar dori sa revina la Barca, indiferent de ce va face in continuare: ''As vrea sa le spun suporterilor Barcelonei ca nu stiu daca voi pleca sau nu, dar, ipotetic vorbind, as dori sa plec in cel mai bun mod posibil. Mi-ar placea sa revin intr-o zi in Barcelona, sa lucrez la club si sa imi aduc contributia la dezvoltarea sa. Nu m-am gandit prea mult cum, dar va fi ceva legat de fotbal, pentru ca asta este ceea ce imi place si ceea ce stiu''.Leo Messi a venit la club la varsta de 13 ani si a devenit cel mai bun marcator din istoria gruparii catalane, precum si jucatorul cu cele mai multe trofee.Citeste si: VIDEO Un fotbalist i-a aratat arbitrului, cu telefonul mobil, ca a gresit, dar a fost eliminat. Jucatorul a avut dreptate