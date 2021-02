Leo Messi da in judecata ziarul care i-a divulgat salariul. Starul Barcelonei castiga peste 200.000 de euro pe zi

Potrivit EFE, avocatii atacantului argentinian studiaza "implicarea unor surse din interiorul clubului care au avut acces la contract si au dus la scurgerea de informatii".La randul sau, FC Barcelona a negat categoric orice responsabilitate in publicarea contractului profesionist al lui Lionel Messi si va angaja actiuni in instanta impotriva El Mundo, a anuntat, duminica, clubul catalan intr-un comunicat dat publicitatii.De asemenea, cei trei candidati la presedintia clubului FC Barcelona, Joan Laporta, Victor Font si Toni Freixa, si-au manifestat nemultumirea fata de aceasta scurgere de informatii si au subliniat rolul major pe care Messi il are la clubul catalan.Potrivit unor experti economici, Leo Messi reprezinta o sursa de bogatie pentru club, La Liga si orasul Barcelona. Toti sunt de acord ca Messi genereaza mai multi bani pentru Barcelona decat cheltuieste clubul cu el. Contractul actual al superstarului argentinian Lionel Messi cu FC Barcelona prevede un venit brut de peste 555 milioane euro pentru capitanul echipei catalane intre noiembrie 2017 si iunie 2021, a anuntat, duminica, cotidianul generalist spaniol El Mundo.Conform El Mundo, acest contract se ridica la 555.237.619 euro brut, pentru patru sezoane, pana la expirarea contractului sau la data de 30 iunie. Aceasta cifra este suma salariului sau fix, a drepturilor de imagine, o serie de prime de mai multe milioane de euro, onorarii si bonusuri care depind de diverse obiective.Fara a lua in calcul drepturile de imagine, anual, Messi a incasat 138,8 milioane euro brut (74,9 milioane net), sustine acelasi El Mundo. Respectiv, 380.299 euro brut pe zi (210.297 euro net).Contractul lui Messi cu Barcelona, gros de 30 de pagini, este "cel mai mare contract din istoria sportului" si ramasese secret pana in acest moment, sustine cotidianul spaniol.Messi a fost pe punctul de a pleca de la Barcelona in vara lui 2020, dar a fost fortat sa ramana de fostul presedinte Josep Maria Bartomeu, care apoi a demisionat.