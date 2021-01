Leo Messi si-a aflat pedeapsa pentru primul cartonas rosu primit la FC Barcelona. Cate etape va lipsi argentinianul

Messi, 33 de ani, fara minge, a lovit un adversar, in minutul 120+1 al finalei Supercupei Spaniei, pieduta in fata formatiei cu Athletic Bilbao, duminica, scor 2-3. Arbitrul Jesus Gil Manzano i-a acordat cartonasul rosu jucatorului argentinian, dupa ce a consultat VAR.Aceasta nu este prima eliminare a lui Messi din cariera, el mai primind doua cartonase rosii la echipa nationala a Argentinei.Dupa suspendarea primita, Mesi va lipsi de pe teren la meciul din deplasare, cu Cornella (liga a treia), programat, joi, in Cupa Spaniei si la partida de campionat cu Elche, care va avea loc, duminica, tot in deplasare.Citeste si: FOTO Cum a fost surprinsa de iubit cea mai frumoasa sportiva din Romania: "Il iubesc de nu mai pot"