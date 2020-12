Leo Messi si Cristiano Ronaldo, din nou adversari. E prima lor confruntare directa dupa aproape trei ani

Conform agerpres.ro, Ronaldo a marcat recent al 750-lea gol din cariera sa, fiind golgheterul all-time al celei mai importante competitii continentale intercluburi, cu 132 de goluri Portughezul nu a reusit sa puncteze impotriva lui Messi intr-un meci din Champions League, in timp ce vedeta argentiniana a inscris de trei ori in cinci meciuri Cei doi mari rivali se vor duela din nou pe Camp Nou, marti, in prima confruntare directa dupa transferul lui Ronaldo de la Real Madrid la Juventus, in vara anului 2018.Atacantul lusitan, in varsta de 35 ani, a ratat prima mansa a dublei cu FC Barcelona din actuala editie a Ligii Campionilor, disputata in luna octombrie la Torino, dupa ce a fost testat pozitiv la COVID-19.Cristiano Ronalo si Lionel Messi au jucat in total 35 de meciuri unul impotriva celuilalt, argentinianul fiind in avantaj, cu 15 victorii si 21 de goluri marcate.Ronaldo a inscris la randul sau de 18 ori si a castigat 9 partide disputate pana acum in toate competitiile impotriva starului Barcelonei.Citeste si: Tragere la sorti: nationala Romaniei incepe drumul spre Mondialul din Qatar. Componenta urnelor si cum arata "grupa mortii"