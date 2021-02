Lewandowski face legea si la Mondialul Cluburilor. Bayern Munchen, calificare la pas in finala. Cu cine va juca pentru trofeu

Ambele goluri au fost marcate de atacantul polonez Robert Lewandowski, declarat cel mai valoros fotbalist al lumii in 2020 , care a inscris in minutele 17 si 86.Joi, 11 februarie, in marea finala programata in orasul Al Rayyan (Qatar), Bayern Munchen va primi replica formatiei mexicane UANL Tigres, invingatoare in Liga Campionilor din zona Americii de Nord si Centrale. In a doua semifinala, Tigres a produs surpriza, castigand cu 1-0 confruntarea cu brazilienii de la Palmeiras, reprezentanta Americii de Sud.Citeste si: