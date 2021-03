Bayern Munchen a revenit de la 0-2 si a castigat derbyul cu Dortmund

Haaland i-a aruncat manusa lui Robert Lewandowski cu o "dubla" in primele 10 minute. Borussia conducea cu 2-0 si parea stapana pe joc.Iar pe final, Bayern a rasturnat situatia prin Leon Goretzka si acelasi Robert Lewandowski. Scor fina 4-2.Polonezul a marcat 31 de goluri in 23 de aparitii si ataca din nou recordul lui Gerd Muller de 40 de goluri intr-un sezon.Bayern revine astfel pe primul loc in Bundesliga, cu 2 puncte peste RB Leipzig.Citeste si: Cristi Borcea , moment de sinceritate: "Am fost tot timpul cu Valentina, chiar daca m-am insurat cu Alina"