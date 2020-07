LPF solicita Federatiei Romane de Fotbal prelungirea campionatului Ligii I pana pe 18 august

Meciul de baraj pentru mentinere, respectiv retrogradare, in Liga I ar urma sa se dispute pe 21 august, daca cererea va fi aprobata de Comitetul Executiv al FRF "S-au discutat aspecte care tin de partea organizatorica, s-au aprobat situatiile financiare, ce tine de politicile contabile si descarcarea contabila. Am discutat apoi cateva aspecte care tin de continuarea ulterioara a activitatii, situatia clubului Dinamo Bucuresti. Am stabilit impreuna ca obiectivul nostru ramane sa disputam toate cele 268 de jocuri programate conform intelegerii cu partenerul media. Asta inseamna ca pentru a juca toate meciurile lui Dinamo este nevoie de extinderea play-out-ului pana la data de 18 august, urmand ca meciul de baraj sa se joace undeva pe 21 august. Vom inainta aceasta propunere catre Federatia Romana de Fotbal, decizia finala apartine Comitetului Executiv sau de Urgenta al FRF. Vom vedea ce decizie vor lua referitor la acest aspect. Nu cred ca exista un astfel de risc de a nu se acorda titlul de campioana. Asta ar insemna anularea sezonului si nu cred ca e oportuna pentru nimeni. Eu cred ca se vor gasi solutii pentru terminare competitiei pe teren. Sunt sanse reale ca maine sa avem programat meciul dintre Astra si Craiova", a declarat Stefan.Obiectivul principal al LPF va ramane finalizarea competitiei pe teren, existand insa si varianta de intrerupere a play-out-ului, in cazul unor noi cazuri de COVID-19: "A fost o intalnire si cu partenerii media in urma careia am ajuns la concluzia ca ramanem la obiectivul de a finaliza competitia. In ceea ce priveste situatia Astrei, astazi se vor testa atat prima echipa, cat si echipa a doua. In cazul in care vor exista doua teste negative (consecutive) vom avea meciul cu Craiova programat maine seara. Am discutat si ce se intampla cu play-out-ul in cazul in care competitia nu va mai putea continua. Spre exemplu, apare un alt caz de COVID. Au fost doua variante de discutii, prima de a continua competitia si sa vedem ce se intampla cu meciurile care nu se pot disputa, sa existe sanctiuni. Sa dai meci pierdut pe zona de play-out, pentru ca daca va continua competitia pana la 18 august e posibil sa mai apara cazuri. Si atunci fie tragi linie si aplici criterii de departajare, fie continui cu ceea ce poti sa joci si ce celelalte meciuri care nu se pot juca, respectiv 3-0. Dar regula opereaza numai pentru viitor. Sau a doua varianta, se intrerupe competitia si care sunt criteriile de departajare. Pe criteriile de departajare avem o adresa comunicata FRF in 4 iunie. Este posibil sa se intervina anumite modificari pe aceste criterii. A ramas sa trimitem o adresa catre toate cluburile din Liga I si in functie de raspunsurile primite sa le trimitem maine catre FRF". Viitorul sezon al Ligii I ar putea fi decalat pentru 29 august, in cazul in care si detinatorul drepturilor TV va agrea acest program, a mai spus Stefan: "Exista o discutie de amanare a viitorului sezon pentru 29 august, dar ramane sa discutam cu detinatorul de drepturi. Vorbim de doua sezoane de compromis, insa la final mesajul a fost simplu, daca vrem sa incasam cele 28 de milioane din contractul pe urmatorul sezon e nevoie sa furnizam 268 de jocuri. Asta creeaza anumite necazuri, pentru ca isi facusera un program legat de vacanta si transferuri".Oficialul LPF nu a dorit sa comenteze posibilitatea majorarii numarului de echipe din Liga I incepand cu viitorul sezon, pentru a nu afecta in niciun fel integritatea actualei editii de campionat "Acum avem o competitie in desfasurare, sub nicio forma nu se pune in discutie sa discutam de modificari in structura competitiei pentru ca altfel vom afecta integritatea acestei competitii", a mai spus Justin Stefan.De la reluarea campionatului Ligii I la fotbal, au fost confirmate mai multe cazuri de infectare cu COVID-19 la jucatorii si angajatii cluburilor FC Dinamo, FC Botosani, CFR Cluj Universitatea Craiova , Politehnica Iasi si Astra Giurgiu , ceea ce a dus la suspendarea unor meciuri si la deschiderea unor anchete epidemiologice de catre Directiile de Sanatate Publica.De asemenea, in Liga a II-a au fost depistate cazuri pozitive la cluburile Concordia Chiajna, Petrolul Ploiesti , FC Arges si ASU Poli Timisoara In randul arbitrilor, in lotul pentru primele doua esaloane, au fost depistate patru cazuri, persoanele in cauza fiind oprite de la delegari de Federatia Romana de Fotbal.