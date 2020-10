Lidia Buble l-ar fi inselat pe Razvan Simion cu un fost fotbalist

Costin Gheorghe i-ar fi picat cu tronc cantaretei. Cei doi se intalneau pe ascuns chiar in masina primita cadou de Lidia Buble chiar de la fostul sau iubit, Razvan Simion, scrie cancan."Eu am niste principii de familie. Nu imi plac genul acesta de stiri si din acest motiv evit pe cat se poate viata mondena. Eu nu vorbesc despre viata mea privata si nu vreau sa comentez acest subiect", a spus Costin Gheorghe pentru cancan.Lidia Buble si Razvan Simion s-au despartit la inceputul acestui an, dupa cinci ani de relatie.Costin Gheorghe este un fotbalist care a jucat pentru Sportul Stuudentesc, Medias si Clinceni. El este fratele cantaretei Elena Gheorghe.