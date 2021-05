Esec usturator pentru Astra, pe teren propriu. Giurgiuvenii, la un pas de retrogradare. FC Voluntari si-a asigurat locul de baraj

Ilfovenii s-au impus prin golurile marcate de Jefte Betancor (27), Marcelo Lopes (50) si Sebastian Mailat (65).Antrenorul Liviu Ciobotariu a obtinut prima sa victorie cu Voluntari, dupa un debut cu o remiza acasa cu Chindia.In urma victoriei de la Giurgiu, FC Voluntari a evitat retrogradarea directa, in timp ce Astra are doar un punct peste FC Hermannstadt, aflata pe penultimul loc al clasamentului (retrogradabil). FC Voluntari, care venea dupa trei esecuri si un egal, va juca in ultima runda acasa cu UTA.Astra are cinci esecuri si un egal in ultimele sase etape.In meciurile directe din sezonul regular, Voluntari a castigat la Giurgiu cu 3-2, iar Astra s-a impus la Voluntari cu 3-1.